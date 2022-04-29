Thema u. a.: Putztag im Miniaturwunderland HamburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.04.2022: Thema u. a.: Putztag im Miniaturwunderland Hamburg
61 Min.Folge vom 29.04.2022Ab 12
Mehr als 1500 Quadratmeter Fläche des Modellwunderlandes müssen zwei Mal im Jahr geputzt werden – und zwar von Hand. Keine einfache Aufgabe, da die Hunderten Figuren, Züge und Gebäude zusätzliches Fingerspitzengefühl erfordern.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
