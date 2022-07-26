Thema u. a.: Zusammenbruch im Treppenhaus - RTW NürnbergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.07.2022: Thema u. a.: Zusammenbruch im Treppenhaus - RTW Nürnberg
Folge vom 26.07.2022
Notfallsanitäter Tobias Engelmann und sind auf dem Weg zu einer Person mit Herzschwäche. In der Wohnung angekommen, können die Sanitäter zunächst keine Auffälligkeiten feststellen, doch im Treppenhais bricht der Mann zusammen. Und: Fünf-Sterne Hotelier.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
