Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 19.09.2022
Folge vom 19.09.2022

In Hamburg sind Ali und Richie in einem Supermarkt als Security-Mitarbeiter auf der Suche nach Dieben im Markt. Heute kommen sie einem Mann auf die Spur, der Artikel in seinen Rucksack steckt. Sie behalten ihn im Auge.

