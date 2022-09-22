Thema u. a.: Kurz vor der Prüfung - Schaffen es die Azubis?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.09.2022: Thema u. a.: Kurz vor der Prüfung - Schaffen es die Azubis?
61 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 12
Im 5-Sterne-Hotel "Der Birkenhof" bereitet der Hotelier und ehemalige Sternekoch Hubert Obendorfer zwei Koch-Auszubildende auf die Abschlussprüfung vor. Bei einem Probekochen sollen sie ihr Können unter Beweis stellen. Wie werden sich die Azubis schlagen? Und: Hubert ist als Spezialbagger-Fahrer im Gasteiner Tal.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen