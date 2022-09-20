Thema u.a.: Motorrad-Auspuff in Ordnung?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.09.2022: Thema u.a.: Motorrad-Auspuff in Ordnung?
61 Min.Folge vom 20.09.2022Ab 12
Peter Lehmann und seine Kolleg:innen von der Polizei Sigmaringen kontrollieren heute Motorräder. Oft sind hier die Auspuffanlagen nicht zulässig, deshalb halten die Beamt:innen die Augen nach Verstößen offen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
