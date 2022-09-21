Thema u.a.: Schuhe an auf dem Fahrersitz!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.09.2022: Thema u.a.: Schuhe an auf dem Fahrersitz!
61 Min.Folge vom 21.09.2022Ab 12
Bei Landau an der Isar kontrolliert die Verkehrspolizei die vorbeifahrenden LKW. Ein Fahrer fährt ohne Schuhe und wird von den Beamt:innen direkt ermahnt. Und: Die WM-Köche.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen