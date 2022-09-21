Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 21.09.2022
61 Min.Folge vom 21.09.2022Ab 12

Bei Landau an der Isar kontrolliert die Verkehrspolizei die vorbeifahrenden LKW. Ein Fahrer fährt ohne Schuhe und wird von den Beamt:innen direkt ermahnt. Und: Die WM-Köche.

