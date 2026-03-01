Airport Security USA - Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Airport Security USA
Folge 10: Airport Security USA - Folge 10
42 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Eine Pistole in einem fehlgeleiteten Koffer aus London sorgt am San Francisco International Airport für Klärungsbedarf. Am selben Flughafen prüfen Beamte, ob ein allein reisender chinesischer Teenager Opfer von Menschenhandel ist. Am Flughafen von Honolulu finden Polizisten in für Australien bestimmte Frachtpakete die Droge Crystal Meth im Wert von zwei Millionen Dollar. Die Lügengeschichte zweier Reisender führt die Beamten am Newark International Airport zunächst auf eine falsche Fährte.
Genre:Dokumentation, Reality
12