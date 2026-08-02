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Airport Security USA

Airport Security USA - Folge 005

WELTFolge vom 02.08.2026
Airport Security USA - Folge 005

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Airport Security USA

Folge vom 02.08.2026: Airport Security USA - Folge 005

42 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Am Flughafen Newark Liberty International versucht ein Dominikaner, 50 lebende Baby-Kampffische in die USA zu bringen, doch ohne Importlizenz sind solche Menge verboten. Ein US-Bürger will mit kubanischen Zigarren einreisen, deren Import in die USA wegen eines Embargos illegal ist. Chinesische Touristen deklarieren ihre Bargeldmengen nicht ausreichend. Und: Auf dem Internationalen Flughafen von Honolulu orten Beamte der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde eine Kokainsendung im Frachtgepäck.

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