Airport Security USA - Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Airport Security USA
Folge vom 21.05.2026: Airport Security USA - Folge 9
42 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Am Flughafen Honolulu sorgt eine Japanerin für Aufsehen: Verdächtige Herkunft, unklare Geldflüsse - ist sie wirklich nur Urlauberin? In San Francisco suchen Zollbeamte nach einem Drogenkoffer. Zudem entdecken sie sechs Rassewelpen, die stundenlang in einer kleinen Box ausharren müssen, weil die Einfuhrpapiere fehlen. Spannende Szenen von Kontrolle und Risiko an den US-Grenzen.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt