Airport Security USA - Folge 004Jetzt kostenlos streamen
Airport Security USA
Folge vom 20.03.2026: Airport Security USA - Folge 004
42 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Eine junge Frau will am Flughafen von San Francisco ihre Mutter abholen, die aus Chile zu Besuch kommt. Die Tochter kommt direkt und noch etwas bedröhnt von einem Musikfestival. In ihrem Rucksack hat sie Marihuana, das in Kalifornien inzwischen legal ist. Sie macht die ernüchternde Erfahrung, dass an einem internationalen Flughafen andere Gesetze gelten. In Newark befragt ein Ermittler derweil eine Frau aus Ghana, die im Verdacht steht, Teil einer internationalen Bande von Autoschiebern zu sein.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12