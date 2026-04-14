Airport Security USA - Folge 11Jetzt kostenlos streamen
Airport Security USA
Folge vom 14.04.2026: Airport Security USA - Folge 11
42 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
In Newark geraten Beamte bei einer Frachtkontrolle an brisante Funde: Drogen, gefälschte Handtaschen, Medikamente. In Honolulu verweigert ein Passagier jedes Wort. Doch sein Handy deutet klar auf Drogenkonsum hin. San Francisco wird zum Schauplatz einer riskanten Festnahme - ein Gesuchter wird direkt nach der Landung gestellt. Der Mann beteuert lautstark seine Unschuld. Drei Flughäfen, drei Fälle voller Spannung - und die Frage: Haben die Beamten wirklich den Richtigen?
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt