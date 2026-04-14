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Airport Security USA

Airport Security USA - Folge 11

WELTFolge vom 14.04.2026
Airport Security USA - Folge 11

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Airport Security USA

Folge vom 14.04.2026: Airport Security USA - Folge 11

42 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

In Newark geraten Beamte bei einer Frachtkontrolle an brisante Funde: Drogen, gefälschte Handtaschen, Medikamente. In Honolulu verweigert ein Passagier jedes Wort. Doch sein Handy deutet klar auf Drogenkonsum hin. San Francisco wird zum Schauplatz einer riskanten Festnahme - ein Gesuchter wird direkt nach der Landung gestellt. Der Mann beteuert lautstark seine Unschuld. Drei Flughäfen, drei Fälle voller Spannung - und die Frage: Haben die Beamten wirklich den Richtigen?

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