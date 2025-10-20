Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 12: Krieg der Koprophagen
44 Min.Ab 12
Während Mulders Wohnung desinfiziert wird, gönnt dieser sich ein paar Tage Urlaub - und wird prompt mit mehreren Todesfällen konfrontiert, bei denen die Opfer angeblich von Kakerlaken getötet wurden. Er bespricht sich mit Scully, die dies schlichtweg für unmöglich hält. Doch dann entdeckt Mulder ein Metallskelett, das exakt dem einer Kakerlake entspricht. Haben außerirdische Wesen einen kakerlakenartigen Roboter hergestellt, der für die Todesfälle verantwortlich ist?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren