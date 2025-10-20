Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 16: Der Feind (2)
43 Min.Ab 16
Mulder und Scully verstricken sich immer tiefer in die Affäre um das französische Bergungsschiff "Piper Maru" und das mysteriöse Wrack auf dem Meeresgrund. Schon längst glaubt Mulder nicht mehr an den vermeintlichen Auftrag der Besatzung, ein abgestürztes Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg zu bergen. Einer geheimnisvollen Organisation ist jedes Mittel recht, um zu vertuschen, was in Wahrheit vor fast 50 Jahren auf der Erde gestrandet ist ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen