Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Der Feind (2)

20th CenturyStaffel 3Folge 16
Der Feind (2)

Der Feind (2)Jetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 16: Der Feind (2)

43 Min.Ab 16

Mulder und Scully verstricken sich immer tiefer in die Affäre um das französische Bergungsschiff "Piper Maru" und das mysteriöse Wrack auf dem Meeresgrund. Schon längst glaubt Mulder nicht mehr an den vermeintlichen Auftrag der Besatzung, ein abgestürztes Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg zu bergen. Einer geheimnisvollen Organisation ist jedes Mittel recht, um zu vertuschen, was in Wahrheit vor fast 50 Jahren auf der Erde gestrandet ist ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen