Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Die Liste

Staffel 3Folge 5
Die Liste

Die ListeJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 5: Die Liste

44 Min.Ab 16

Ein zum Tode verurteilter Mörder schwört noch auf dem elektrischen Stuhl Rache an allen, die ihn während seiner Haft misshandelt haben. Tatsächlich kommt kurz darauf ein Gefängniswärter unter mysteriösen Umständen ums Leben. Für Mulder und Scully beginnt eine fieberhafte Jagd nach einer "Todesliste", auf der alle zukünftigen Opfer verzeichnet sein sollen. Der Gefangene Roque behauptet, die Liste zu kennen, will sie aber nur preisgeben, wenn er verlegt wird ...

