Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Energie

20th CenturyStaffel 3Folge 13
Energie

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 13: Energie

43 Min.Ab 16

Detective Angela White bittet Mulder und Scully um Hilfe bei ihren Ermittlungen: Sie sollen ihr bei der Aufklärung mehrerer Morde in einer Kleinstadt helfen, in der angeblich schon drei Jugendliche einem Satanskult zum Opfer gefallen sind. Doch selbst einige rätselhafte Phänomene können Scully nicht vom Wirken übernatürlicher Mächte überzeugen. Schließlich erkennt auch Mulder, dass hinter den Vorfällen etwas viel Gefährlicheres steckt als mitternächtliche Teufelsbeschwörungen ...

20th Century
