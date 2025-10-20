Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 17: Mein Wille sei dein Wille
43 Min.Ab 12
Als ein lang gesuchter Mörder endlich gefasst werden kann, bringt er den Fahrer des Polizeiwagens durch ein paar geflüsterte Worte dazu, einen LKW zu rammen und entkommt. Mulder und Scully machen sich auf die Suche nach dem Flüchtigen, der scheinbar über telepathische Fähigkeiten verfügt, mit denen er anderen Menschen seinen Willen aufzwingen kann. Ein psychisches und intellektuelles Kräftemessen zwischen dem flüchtigen Mörder und Mulder beginnt.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
