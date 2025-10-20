Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 14: Groteske
43 Min.Ab 12
Die Verhaftung eines Massenmörders ändert nichts an der Fortführung einer grauenhaften Reihe von Morden. Mulder wird von seinem ehemaligen Mentor zur Aufklärung des Falles hinzugezogen. Als der inhaftierte Mörder behauptet, vom Teufel besessen zu sein und Mulder ihm glaubt, nehmen die Spannungen zwischen Lehrer und Schüler zu. Dennoch versetzt sich Mulder immer stärker in die Psyche des Mörders und glaubt schließlich selbst, den Einfluss des Leibhaftigen zu spüren ...
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
