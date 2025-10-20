Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Fett

20th CenturyStaffel 3Folge 6
Fett

FettJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 6: Fett

44 Min.Ab 16

Ein Serienmörder benutzt das Internet als Jagdrevier, um seine zukünftigen Opfer kennenzulernen. Ungewöhnlich genug, doch als Mulder und Scully recherchieren, stellen sie auch noch fest, dass der Killer eine bizarre Vorliebe für menschliches Fett an den Tag legt. Man stellt nämlich fest, dass sämtliche Opfer kein Fettgewebe mehr haben. Schließlich finden sie in der Wohnung eines Verdächtigen Leichen - und der Mann scheint sein nächstes Opfer schon ausgewählt zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen