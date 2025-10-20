Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 11: Zwei Väter
42 Min.Ab 12
Überraschend taucht die Mutter von Agent Spender wieder auf. Cassandra Spender hat den FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully eine sensationelle Mitteilung zu machen: Nach langjährigen Experimenten unter der Leitung des geheimnisvollen "Rauchers" ist es endlich gelungen, den ersten Alien-Mensch-Hybriden zu kreieren: Cassandra. Damit kann die seit 50 Jahren drohende Invasion der Außerirdischen endlich beginnen. Für Mulder und Scully beginnt ein atemberaubender Fall.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
