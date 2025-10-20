Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 20: Suzanne
44 Min.Ab 12
Während des Besuches einer Messe für Militärtechnik in Las Vegas entdeckt Byers zu seiner Überraschung Suzanne Modesky. Die brillante Wissenschaftlerin war zehn Jahre vorher vor seinen Augen von Geheimdienstleuten entführt worden. Als ein Freund Byers' mit einem von Suzanne entwickelten Kampfstoff ermordet wird, lockt Byers Dana Scully nach Las Vegas. Es stellt sich heraus, dass Suzannes Lebensgefährte Grant Ellis ein skrupelloses Spiel spielt. Scully gerät in Lebensgefahr.
