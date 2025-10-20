Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 5: Dreamland (2)
44 Min.Ab 6
Durch einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum wurden die Identitäten von FBI-Agent Fox Mulder und Morris Fletcher vertauscht. Nun hat man den echten Mulder aufgrund gezielt falscher Hinweise verhaftet. Niemand scheint ihm helfen zu können - doch dann erklärt sich plötzlich Morris Fletcher bereit, mit Mulder zusammen das Ereignis rückgängig zu machen. Ein Unterfangen, das kompliziert und nicht ungefährlich ist. Wird der neuerliche Identitäten-Wechsel funktionieren?
