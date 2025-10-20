Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 3: Dreamland (1)
44 Min.Ab 6
Als Mulder und Scully bei Ermittlungen außerhalb von Area 51 von Soldaten in Gewahrsam genommen werden, fliegt ein Flugobjekt über den Schauplatz und Mulder und Morris Fletcher, ein Man in Black, tauschen die Körper.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
