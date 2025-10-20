Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 4: Im Bermuda-Dreieck
44 Min.Ab 12
Im Jahr 1939 verschwand der Luxus-Kreuzer "Queen Anne" spurlos im Bermuda-Dreieck. Nun wurde das Wrack anhand von Satellitenbildern ausgemacht. Spezial-Agent Fox Mulder macht sich in einem gemieteten Boot auf die Suche nach der "Queen Anne". Als Mulder in einen schweren Sturm gerät, erlebt er eine Überraschung: Er wird im letzten Moment von der Besatzung des Luxus-Liners gerettet - dort schreibt man den 3. September 1939 und hält den FBI-Agenten für einen deutschen Spion.
