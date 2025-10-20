Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Die Fahrt

20th CenturyStaffel 6Folge 2
Die Fahrt

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 2: Die Fahrt

44 Min.Ab 12

In Nevada kommt es zu einer wilden Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem Geiselnehmer, wobei eine Geisel ums Leben kommt - unter merkwürdigen Umständen. FBI-Agentin Dana Scully obduziert die Leiche und stellt überrascht fest, dass die Todesursache der Frau keine Polizeikugel, sondern ein geplatztes Innenohr war. Wenig später wird Mulder von dem wütenden Ehemann der Toten als Geisel genommen. Der Mann weist dieselben Krankheitssymptome auf wie seine Frau ...

