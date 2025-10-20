Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 2: Gibson Praise
43 Min.Ab 16
Special Agent John Doggett behauptet nach wie vor, Mulder habe sein Verschwinden nur vorgetäuscht, um sich am FBI zu rächen. Inzwischen versuchen Scully und Skinner mit Hilfe von Byers, Langly und Frohike, den Kurs des Raumschiffes mit Mulder an Bord zu bestimmen. Sie finden heraus, dass die Außerirdischen in Arizona einen weiteren Menschen entführen wollen: den 12-jährigen Gibson Praise, der außerirdische Gene in sich trägt. Scully und Skinner versuchen, das zu verhindern.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
