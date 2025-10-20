Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 18: Sie kommen
43 Min.Ab 12
Obwohl Mulder nicht mehr für die X-Akten zuständig ist, macht er Doggett auf den mysteriösen Tod eines mexikanischen Arbeiters auf einer Bohrinsel im Golf von Mexiko aufmerksam. Scully findet bei der Obduktion der Leiche heraus, dass der Tote gegen das Alien-Virus resistent war - im Gegensatz zu den restlichen Arbeitern auf der Plattform. Die Erkenntnis erreicht Mulder und Doggett zu spät ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
