Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 14: Es ist zu spät
43 Min.Ab 12
Richie Szalay ist in Montana auf der Suche nach seinem Freund, der kurz vor Mulder von Aliens entführt wurde. Dabei stößt er nachts in einem Feld auf die schwer verletzte Teresa, die ebenfalls von Außerirdischen gekidnappt wurde. Doggett aber glaubt mehr an ein Ritualverbrechen einer Sekte und schaltet das FBI ein. Tatsächlich stoßen die Beamten bei der Durchsuchung einer nahegelegenen Farm auf den gesuchten Sektenführer Absalom.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren