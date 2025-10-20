Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Klauen und Zähne

Staffel 8Folge 3
Klauen und Zähne

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 3: Klauen und Zähne

43 Min.Ab 12

In Idaho kommt es zu einer seltsamen Mordserie. Der Täter scheint kein menschliches Wesen zu sein. Doch mit dieser Ansicht stehen die Agenten Scully und Doggett allein. Schließlich findet Doggett heraus, dass vor 44 Jahren drei Jäger in der Umgebung eine Art Fledermaus-Menschen erlegten. Der Bruder von einem der Jäger hütet ein Geheimnis, bei dessen Aufdeckung es für Doggett und Scully schließlich um Leben um Tod geht.

