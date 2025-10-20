Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 5: Billy
43 Min.Ab 16
Zehn Jahre, nachdem der kleine Billy entführt wurde, taucht er unversehrt wieder auf - um keinen Tag gealtert! Dem Verhalten nach ist er allerdings ganz anders, als seine Eltern ihn in Erinnerung haben. Da Billy keine Wort spricht, kann kein Licht in dieses unheimliche Geschehen gebracht werden. Agent Dogget kann einen Zeugen der damaligen Entführung ausfindig machen und findet sogar den Täter ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
