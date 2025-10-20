Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Via Negativa

20th CenturyStaffel 8Folge 7
Via Negativa

Via NegativaJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 7: Via Negativa

43 Min.Ab 16

In Pittsburgh werden 20 Mitglieder einer Sekte und zwei Agenten des FBI ermordet aufgefunden. Die Ermittler finden heraus, dass Sektenführer Anthony Tipet, ein ehemaliger Mörder, der seine Strafe abgesessen hat, Drogen zur "Gottfindung" einsetzt: Er kann seinen Körper verlassen und durch sein bloßes Bewusstsein an zwei Orten zugleich agieren. Wie soll man diesen Mann aufhalten?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen