Aktuell nach fünf vom 15.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Aktuell nach fünf
Folge 682: Aktuell nach fünf vom 15.11.2025
23 Min.Folge vom 15.11.2025
Trainsurfen: Tödlicher Unfall in NÖ | Tödlicher Verkehrsunfall in Pettenbach | 18-Jähriger Lenker stürzte 20 Meter ab | Brand entpuppte sich als Lagerfeuer | Unterwegs mit Suchthilfe SAM | Handysucht zunehmend Problem für Ältere | Sichere Christkindlmärke in Tirol | Shiffrin gewinnt Damen-Slalom in Levi | Sport | Semmering startet Weltcup-Vorbereitungen | Wetter
