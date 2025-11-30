Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aktuell nach fünf vom 30.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 697vom 30.11.2025
Folge 697: Aktuell nach fünf vom 30.11.2025

19 Min.Folge vom 30.11.2025

Mordalarm in der Leopoldstadt | Geständnis im Mordfall Grazer Influencerin | Rätselraten nach Großbrand in Gmundner Altstadtvilla | Illegaler Schrottplatz in Neunkirchen geräumt | Auto bei Glatteis gegen Mauer geprallt | Eigene Fahrtechnikkurse für Senioren | Philharmoniker schließen erfolgreiche Asientournee ab | Ansturm beim "Top of the Mountain“-Opening | 50. Krampuslauf in Gnigl gefeiert | Wetter

ORF2
