ORF2Staffel 2025Folge 695vom 28.11.2025
19 Min.Folge vom 28.11.2025

Vermisste Influencerin: Ex-Freund ausgeliefert | Neue Spuren nach Fund verbrannter Leiche | Gescheiterter Bankomat-Angriff in Aschbach-Markt | Einschläferung weiterer Hunde nach tödlicher Attacke | Früher Fahndungserfolg vor der dunklen Jahreszeit | Nonnen lehnen Lösungsvorschlag der Kirche ab | Black Friday: Echte Angebote und versteckte Falle | Österreichs Burschen fehlt nur das Happy End | Erste allgemeine Helmpflicht auf Skipisten | Weihnachtsdeko im Advent | Wetter

ORF2
