Folge 683: Aktuell nach fünf vom 16.11.2025
20 Min.Folge vom 16.11.2025
Zwei Tote und vier Schwerverletzte nach Unfall auf S5 | Sechs Verletzte bei Massenkarambolage auf A14 | Wacker-Innsbruck-Fans randalieren in Altach | Lokführer: Polizei sucht Missbrauchsopfer | Welttag der Frühchen: Überlebenschancen steigen | Teufelssteg in Lofer gesperrt | Adventmarkt in der Justizanstalt Feldkirch | Backstreet Boys beim Ski Opening in Schladming | Wetter
Copyrights:© ORF 2