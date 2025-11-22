Aktuell nach fünf vom 22.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 689: Aktuell nach fünf vom 22.11.2025
20 Min.Folge vom 22.11.2025
Vier leicht Verletzte bei Hotelbrand in Hinterglemm | Dämmerungseinbruch: Täter geschnappt | Großübung bei Pfänderbahn unter schweren Bedingung | Vorsorge gegen Vogelgrippe in der Steiermark | Innovativer Maschinenbauer aus dem Mölltal | Weltcup-Slalom in Gurgl endete mit Sensation | Rekordsumme für Papst-Kamera bei Auktion | Starbesetzte Comic Con ist zurück | Seilsprung-Talent bereitet sich auf WM vor | Wetter
