ORF2Staffel 2025Folge 690vom 23.11.2025
20 Min.Folge vom 23.11.2025

Jugendlicher bei Treibjagd von Ast verletzt | Sechsjährige in Hallenbad wiederbelebt | Gasaustritt in Mehrparteienhaus: Bewohner kurz evakuiert | Schnee in Wien: Winterdienst im Großeinsatz | Gala von Ski-Star Shiffrin geht in Gurgl weiter | Unterschiedliche Regeln für Tourengeher in Salzburg | Erste Skigebiete starten in Wintersaison | Spektakuläre Show der Hinteregger Krampusse zu Saisonstart | Eröffnung des "Winterwunder Mörbisch" gut besucht | Wetter

