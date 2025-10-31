Alias - Die Agentin
Folge 14: Feindliche Übernahme
44 Min.Ab 12
Sydney erfährt nach dem Überfall auf SD-6, dass der Anschlag von dem mysteriösen "The Man" in Auftrag gegeben wurde. Kurz zuvor hatte "The Man" für die Zerschlagung von FTL, einer rivalisierenden Organisation von SD-6, gesorgt. Nun vermutet Sloane, dass sich ein Mittelsmann von "The Man" mit dem K-Direktorat in Verbindung setzen wird, um die erbeuteten Rambaldi-Technologien anzubieten. Sydney reist nach Las Vegas, wo sie dem Mittelsmann eine Wanze unterschieben soll ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH