Alias - Die Agentin

Doppelgänger

Doppelgänger

Alias - Die Agentin

Folge 5: Doppelgänger

43 Min.Ab 12

In letzter Minute gelingt es Sydney und Dixon, das Leben von Patel, Träger des Edgar-Friedenspreises, zu retten, dem Terrorist Jacqnoud eine Bombe implantiert hatte. Kaum zurück aus Sao Paulo erhalten die zwei Agenten den Auftrag, den deutschen Jürgen Schiller in die USA zu bringen - quasi als Gegenleistung für dessen Informationen über einen Impfstoff gegen biologische Waffen. Danach soll CIA-Agent Kelvin in Schillers Rolle schlüpfen - doch Sloane schöpft Verdacht.

Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

