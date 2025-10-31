Alias - Die Agentin
Folge 20: Ratten
43 Min.Ab 12
Sydney ist nach Noah Hicks Tod deprimiert und möchte ihre Tätigkeit für SD-6 beenden, doch Vaughn macht ihr wieder neuen Mut. Um an Khasinau heranzukommen, der in Kontakt mit Sydneys Mutter steht, schmiedet die CIA einen ausgeklügelten Plan. Man will Khasinau eine Falle stellen, doch den Köder dazu muss Sydney aus dem Kheferu Kunstmuseum in Algier erst entwenden: die Garibaldi-Artefakte. Als Versicherungsagenten getarnt, macht sich Sydney zusammen mit Vaughn an die Arbeit ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH