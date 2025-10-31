Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Zerrissenes Herz

DisneyStaffel 1Folge 4
Zerrissenes Herz

Zerrissenes HerzJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 4: Zerrissenes Herz

43 Min.Ab 12

Bei ihrem Treffen mit der russischen Agentin Anna Espinosa kann sich Sydney in letzter Minute einen 500 Jahre alten Code von Milo Rambaldi einprägen, bevor dieser zerstört wird. Danach soll sie zusammen mit Dixon nach Sao Paulo fliegen, um dort einen geplanten Terrorangriff auf die Vereinigte Handelsorganisation zu vereiteln. Doch inzwischen hat Terrorist Jacqnoud dem Träger des Edgar-Friedenspreises eine Bombe implantieren lassen, die während seiner Rede explodieren soll.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen