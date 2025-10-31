Alias - Die Agentin
Folge 4: Zerrissenes Herz
43 Min.Ab 12
Bei ihrem Treffen mit der russischen Agentin Anna Espinosa kann sich Sydney in letzter Minute einen 500 Jahre alten Code von Milo Rambaldi einprägen, bevor dieser zerstört wird. Danach soll sie zusammen mit Dixon nach Sao Paulo fliegen, um dort einen geplanten Terrorangriff auf die Vereinigte Handelsorganisation zu vereiteln. Doch inzwischen hat Terrorist Jacqnoud dem Träger des Edgar-Friedenspreises eine Bombe implantieren lassen, die während seiner Rede explodieren soll.
