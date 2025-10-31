Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Zerstörte Hoffnung

DisneyStaffel 1Folge 19
Zerstörte Hoffnung

Zerstörte HoffnungJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 19: Zerstörte Hoffnung

43 Min.Ab 12

Vor Jahren hatte Sydney eine Affäre mit Noah Hicks, der ebenfalls als Agent für SD-6 arbeitet. Nun trifft sie ihn bei einem Auftrag in Wien wieder und kehrt mit ihm zusammen in die SD-6-Zentrale zurück. Doch dort kann Hicks nicht mehr richtig Fuß fassen, da ihm Sloane nicht traut. Hicks bietet Sydney an, mit ihm gemeinsam SD-6 zu verlassen. Zuerst ist Sydney begeistert, doch es gibt eine Sache, die wichtiger für sie ist: Sie muss ihre seit Langem verschollene Mutter wiederfinden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen