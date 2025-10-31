Alias - Die Agentin
Folge 21: Rendezvous
44 Min.Ab 12
Sydney ist Khasinau bereits dicht auf den Fersen, als sie feststellt, dass Will von Khasinaus Leuten gefangen genommen wurde. Bei der Übergabe der Diamanten in Denpassar greifen plötzlich SD-6-Agenten ein, und Dixon verletzt die verschleierte Sydney an der Schulter. Zurück in der SD-6-Zentrale, macht sich Dixon Gedanken über Sydneys Schulterverletzungen ... Der nächste Auftrag führt Sydney und Dixon nach Paris, wo Sark nun die Ampulle an Khasinau übergeben soll ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH