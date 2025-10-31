Alias - Die Agentin
Folge 12: Dunkle Vergangenheit
42 Min.Ab 16
Bei der Beschaffung einer Linse, mit deren Hilfe man Laserstrahlen um ein Vielfaches verstärken kann, kreuzen sich Sydneys Wege mit Cesar Marquez, der das kostbare Glas stehlen soll. Marquez ist für Nadia kein Unbekannter. Beide kennen sich aus Buenos Aires und der Ausbildung beim argentinischen Geheimdienst. Zwar erzählt Nadia nicht von ihrer Verbindung zu Marquez, bietet jedoch an, ihn aufzusuchen. Als sie ihn tatsächlich trifft, verlieren Sydney und Weiss ihre Spur ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH