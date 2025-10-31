Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Reines Gewissen

Staffel 4Folge 17
Reines Gewissen

Reines GewissenJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 17: Reines Gewissen

41 Min.Ab 16

Die terroristische Belgrad-Fraktion unter Milos Kradic sprengt die Indonesische Botschaft in Dänemark, um an Informationen über die chemische Waffe Hydrosek heranzukommen. Der Undercover-Agent Raimes hatte die C.I.A. zwar vorher gewarnt, aber keine Einzelheiten mitgeteilt. Dixon und Vaughn stellen ihn zur Rede ... Jack merkt, dass er durch die Strahlung im Reaktor schwer geschädigt wurde und beschließt daraufhin, Sydney etwas mitzuteilen, was er ihr immer verheimlicht hat ...

