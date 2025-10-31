Alias - Die Agentin
Folge 6: Nocturne
41 Min.Ab 16
Sydneys Leben ist in Gefahr! In Amsterdam wurde sie mit einer unreinen Probe der Droge "Nocturne" infiziert, die ihr Gehirn allmählich zu zerstören droht. In Bukarest trifft sie auf den Mann, der die alte Probe in Umlauf gebracht hat. Eine neue Spur führt Sydney, deren Zustand sich weiter verschlechtert, ihren Vater und Vaughn nach Prag, wo sie sich von einer Gruppe Biochemiker das mögliche Gegenmittel erhoffen. Doch Sydney sieht in ihren Begleitern mehr und mehr eine Bedrohung.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH