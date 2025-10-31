Alias - Die Agentin
Folge 14: Nachtigall
42 Min.Ab 16
Sydney hilft Vaughn bei der Suche nach seinem Vater. In geheimen Akten stößt sie auf das Projekt "Nachtigall" eines gewissen Dr. Vlachko, der für die US-Regierung in einem sibirischen Kernreaktor Experimente an Menschen durchgeführt hatte. In dieser Reaktoranlage befindet sich eine Transformationsspule, die ein Mann namens Roberts verlangt, bevor er Informationen über Vaughns Vater preisgibt. Auch Jack scheint an den Ergebnissen interessiert, nur verfolgt er andere Motive ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH