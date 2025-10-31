Alias - Die Agentin
Folge 19: Wer bin ich?
42 Min.Ab 12
Sloane Two besucht ein italienisches Kloster, in dem mit Hilfe des Nektars einer seltenen Orchidee Bienen ohne Aggression gezüchtet werden. Um an die Orchidee heranzukommen, kehrt Sloane Two mit Hilfe eines Rambaldi-Apparates die Wirkung der Orchidee auf die Bienen um, sodass sie plötzlich angreifen und alle Mönche an den Stichen sterben. Sloane beauftragt das Team, die Orchidee zu beschaffen und seinen Doppelgänger zu fassen ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
