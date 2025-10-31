Alias - Die Agentin
Folge 22: Vor der Flut
42 Min.Ab 16
Das APO-Team ist in Sovogda gelandet, wo allgemeines Chaos herrscht. Das dortige DSR-Team ist bis auf Agent Brodien von infizierten Menschenhorden umgebracht worden. Da die Russen einen Luftangriff auf Sovogda planen, der durch die Zerstörung des Müller-Apparates die ganze Atmosphäre vergiften würde, hat das Team nur zwei Stunden Zeit, um den Apparat unschädlich zu machen. Er befindet sich auf einem Hochhaus in 6 km Entfernung. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH