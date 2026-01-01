Alice Guy - Die vergessene Filmpionierin
1 StaffelAb 0
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Alice Guy - Die vergessene Filmpionierin
Alice Guy war die erste Regisseurin der Filmgeschichte und eine Pionierin des erzählenden Kinos. Schon 1896 prägte sie das Medium mit ihrem Humor und ihrer visuellen Sprache. Als Gründerin der New York Solax Studios wurde sie die erste weibliche Produzentin und Studioleiterin in den USA. Trotz ihres enormen Werks geriet ihr Beitrag in Vergessenheit – die Dokumentation macht ihr Vermächtnis mit Archivmaterial und Interviews sichtbar.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
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