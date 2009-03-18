Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 013
43 Min.Folge vom 18.03.2009Ab 6
Alisa bemüht sich, Christians baldige Heirat zu akzeptieren und nicht zu oft an ihn zu denken. Sie findet Rückhalt und Unterstützung bei ihrer Familie und konzentriert sich in ihrer Freizeit auf das Schmuckschleifen. Ellen ist entsetzt über ihre Schwangerschaft, die ihr sehr ungelegen kommt. Schlimmer noch: Sie weiß nicht, ob Christian oder Oskar der Vater ist. Christians Gedanken dagegen kreisen erneut um Alisa. Er ist ahnungslos, in welchem Dilemma Ellen steckt. Als diese sich von Paul untersuchen lässt, erfährt sie, dass der Embryo zirka vier bis fünf Wochen alt ist. Verzweifelt wird Ellen klar, dass Oskar der Vater ist.
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises